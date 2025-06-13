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Afyonkarahisar'da akbabalar foto kapanla görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 13.06.2025 18:22
  • Giriş: 13.06.2025 18:22
  • Güncelleme: 13.06.2025 18:22
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da akbabalar foto kapanla görüntülendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda kurulan foto kapana, akbabaların görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan foto kapan görüntülerinde, Akdağ Milli Parkı'nda 3 kızıl akbabanın görüntüsü yer aldı.

Foto kapandaki görüntülerde akbabaların büyüklüğü dikkati çekiyor.

"Kayalıkların sessiz nöbetçileri" diye belirtilen paylaşımda, bir kayalık üzerine konan akbabaların hareketleri gözlemleniyor.

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