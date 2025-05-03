Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Yolkonak köyünde yaşayan Ü.A. (68) ile S.A. (38), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.S.U'yla (43) tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A., tabancayla M.S.U'yu vurup öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, şüpheliler Ü.A. ile S.A'yı gözaltına aldı.
M.S.U'nun cesedi ise Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.