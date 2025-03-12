Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.A.Ü. (22) idaresindeki otomobil, Türkmen köyü yakınlarında yolda aniden önüne çıkan ata çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki S.T. (17), M.Ü. (17) ve S.Ü. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Atın ise telef olduğu öğrenildi.