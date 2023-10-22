Afyonkarahisar'da balık avlamak için gittiği gölette boğulma tehlikesi geçiren kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde balık avlamak için gittiği gölette boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Müslüm T. (33), arkadaşı İ.K. (36) ile Kayabelen köyündeki gölete balık avlamaya gitti.

Müslüm T'nin suya düştüğünü ve boğulma tehlikesi geçirdiğini gören İ.K, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince sudan çıkarılan Müslüm T, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müslüm T. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.