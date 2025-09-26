Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 26.09.2025 16:24
  • Giriş: 26.09.2025 16:24
  • Güncelleme: 26.09.2025 16:24
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bariyere çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

F.G. (46) idaresindeki 08 AU 425 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki A.G. (43), T.B. (44) ve A.Ö.G. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

