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Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.11.2023 11:30
  • Giriş: 13.11.2023 11:30
  • Güncelleme: 13.11.2023 11:30
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

R.K, (38) idaresindeki 77 AAB 473 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 26. kilometresindeki Bayramgazi rampasında bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Y.K. (37), S.K. (17), B.K. (12) ve Ö.F.K. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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