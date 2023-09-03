Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İ.H.B. (28) idaresindeki 63 AK 011 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçtaki F.K. (24) yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından F.K'nin cenazesi de morga götürüldü.