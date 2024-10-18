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Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 22:36
  • Giriş: 18.10.2024 22:36
  • Güncelleme: 18.10.2024 22:37
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

E.Ç. (31) idaresindeki 26 AFN 762 plakalı otomobil, Akören beldesi yakınlarındaki kavşakta bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobildeki M.E. (56) yaşamını yitirdi, sürücü ile beraberindeki A.Ç. (63), G.E. (61) ile S.E. (47) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan G.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından M.E'nin cesedi bir hastanenin morguna götürüldü.

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