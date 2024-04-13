Afyonkarahisar'da bayram tatili dönüşünde araç yoğunluğu oluştu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve deniz kenarındaki illerde geçirip dönüşe geçen sürücüler, Afyonkarahisar'da kısmi araç yoğunluğuna neden oldu.

Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan kentte, Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle bugünden itibaren Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Kütahya çevre yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Özdilek Kavşağı başta olmak üzere güzergahlardaki trafik ekipleri, zaman zaman oluşan trafik yoğunluğuna ekiplerce müdahale ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan veriye göre, dün, yaklaşık 490 bin araç Afyonkarahisar'dan geçiş yaptı.

Yetkililer, tatilin başladığı 5 Nisan'dan bu yana yaklaşık 3 milyon 900 bin aracın geçtiği kentte, 49 yaralamalı trafik kazasında 74 kişinin yaralandığını belirtti.

Kentteki uygulama noktalarında denetimlerin artırıldığını aktaran yetkililer, Afyonkarahisar'daki kara yollarında oluşan yoğunluk sebebiyle sürücülerden kaza yaşamamaları için hızlı ve riskli araç kullanmamalarını istedi.