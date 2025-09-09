Afyonkarahisar'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadın ve ailesine saldırdı: 3'ü ağır, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu kadını ve kadının ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan erkek gözaltına alındı.

Örnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasında olduğu K.T. ile K.T'nin annesi E.K. ve K.T'nin kardeşi A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, A.Ç'nin eşi R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T, E.K. ve A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.