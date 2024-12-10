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Afyonkarahisar'da bir evde 128 litre sahte içki ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bir evde 128 litre sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 10.12.2024 23:02
  • Giriş: 10.12.2024 23:02
  • Güncelleme: 10.12.2024 23:02
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bir evde 128 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereçine beldesinde A.B'nin evinde sahte içki üretip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 128 litre sahte içki, 3 alkol yapım kiti ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.

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