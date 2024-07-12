Afyonkarahisar'da bir kişi aracında ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

Şirinevler Mahallesi Güneş Sokak'ta park halindeki 34 CZR 773 plakalı hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyon başındaki Ahmet B'nin (43) öldüğünü belirledi.

Ahmet B'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.