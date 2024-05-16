Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.D, S.K, A.Ö. ve B.S.T. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.Ö. ile B.S.T, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Akpınar Mahallesi'ndeki Kuruçay baraj yolunda dün, başından silahla yaralanan T.A.Ö, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.