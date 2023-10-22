Afyonkarahisar'da bir TIR'da kaçak 6 milyon makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da durdurulan bir TIR'da 6 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmada, şüphe üzerine F.K'nin kullandığı TIR durduruldu.

Ekiplerce sürücünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta arama yaptı.

TIR'da 6 milyon dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Koliler içerisinde istiflenen makaronlara ele konuldu.