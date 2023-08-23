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Afyonkarahisar'da çatıda çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 23.08.2023 13:14
  • Giriş: 23.08.2023 13:14
  • Güncelleme: 23.08.2023 13:15
Kaynak: İHA
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Afyonkarahisar'da çatıda çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki katlı kerpiç evin çatısında çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.T.’ye ait iki katlı kerpiç evden dumanlar çıktığını gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler evin çatısında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. 

Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası çıkan yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. 

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