Afyonkarahisar'da çevre yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Ege ve Akdeniz Bölgelerine hareket edenler, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Antalya kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, denetimlerde sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.