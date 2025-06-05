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Afyonkarahisar'da çevre yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Ajans Haberleri
  • 05.06.2025 16:42
  • Giriş: 05.06.2025 16:42
  • Güncelleme: 05.06.2025 16:43
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da çevre yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Ege ve Akdeniz Bölgelerine hareket edenler, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Antalya kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, denetimlerde sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

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