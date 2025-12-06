Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 1 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çıkan kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Koçbeyli köyündeki evde 2 Aralık'ta G.K, F.K, F.S. ile B.S. aile içi meseleler nedeniyle tartışmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi oldu.
F.K, ifadesinde eşi G.K'nin 24 Kasım'da kendisini darbettiğini belirtti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan F.K, F.S. ile B.S, savcılıktan serbest bırakıldı.
Şüpheli G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.