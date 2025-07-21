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Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 15:30
  • Giriş: 21.07.2025 15:30
  • Güncelleme: 21.07.2025 15:30
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi tüfek ve bıaçkla yaralandı.

Kınık köyünde yaşayan S.S. (24), husumetlisi A.A. (24) ile köy meydanında tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, bıçakla S.S'yi sırtından yaraladı. S.S. de tüfekle A.A'yi sırtından ve bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan S.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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