Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afyonkarahisar'da çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.04.2025 15:22
  • Giriş: 05.04.2025 15:22
  • Güncelleme: 05.04.2025 15:22
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

Çatağıl köyünde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle taşlı ve sopalı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 12 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BirGün'e Abone Ol