Afyonkarahisar'da çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.
Çatağıl köyünde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle taşlı ve sopalı kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 12 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.