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Afyonkarahisar'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, 53 koyun telef oldu

Ajans Haberleri
  • 01.05.2025 13:27
  • Giriş: 01.05.2025 13:27
  • Güncelleme: 01.05.2025 13:27
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, 53 koyun telef oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu.

H.M.A. (26) idaresindeki 42 L 5525 plakalı küçükbaş taşıyan kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında refüje devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı, kamyondaki 53 koyun telef oldu.

H.M.A, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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