Afyonkarahisar'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, 53 koyun telef oldu
Kaynak: AA
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu.
H.M.A. (26) idaresindeki 42 L 5525 plakalı küçükbaş taşıyan kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı, kamyondaki 53 koyun telef oldu.
H.M.A, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.