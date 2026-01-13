Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.M. (38) idaresindeki 34 EA 1002 plakalı minibüs, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde tarlaya devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.