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Afyonkarahisar'da devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.08.2023 10:39
  • Giriş: 29.08.2023 10:39
  • Güncelleme: 29.08.2023 10:40
Kaynak: İHA
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Afyonkarahisar'da devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Çevrepınar köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, K.E. (19) idaresindeki 03 AFG 961 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte H.E.Ş., isimli şahıs yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen

112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. 

Kazanın adından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

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