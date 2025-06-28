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Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.06.2025 14:00
  • Giriş: 28.06.2025 14:00
  • Güncelleme: 28.06.2025 14:00
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

O.A. (24) idaresindeki 34 HYZ 063 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüje devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki İ.A, K.A. ve R.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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