Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.07.2024 11:44
  • Giriş: 17.07.2024 11:44
  • Güncelleme: 17.07.2024 11:44
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İ.C. (27) idaresindeki 43 KV 075 plakalı otomobil, Akören Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ş.C. (56), F.C. (26), S.N.C. (5), M.T.C. (3) ve B.H.C. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol