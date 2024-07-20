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Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Ö.A. (51) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Emirin köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 20.07.2024 09:50
  • Giriş: 20.07.2024 09:50
  • Güncelleme: 20.07.2024 10:03
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Ö.A. (51) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Emirin köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.A. (48), F.A. (23), N.K. (25), A.A. (16), B.A. (9), A.K. (7) ve D.K. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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