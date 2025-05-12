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Afyonkarahisar'da ekmeğe yüzde 40 zam

Afyonkarahisar'da 5 TL’den satılan 210 gramlık halk ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.

Güncel
  • 12.05.2025 13:59
  • Giriş: 12.05.2025 13:59
  • Güncelleme: 12.05.2025 14:02
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da ekmeğe yüzde 40 zam
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'da halk ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı YÜNTAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren fırında üretimi yapılan halk ekmeğe zam yapıldı.

Buna göre, 5 TL’den satışı yapılan 210 gramlık ekmeğe yüzde 40 zam yapılarak 7 TL’den satılmaya başlandı.

Zamma gerekçe olarak ise artan enerji maliyetleri gösterilerek, zammın zorunlu olduğu belirtildi.

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