Afyonkarahisar'da ekmeğe yüzde 40 zam

Afyonkarahisar'da halk ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı YÜNTAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren fırında üretimi yapılan halk ekmeğe zam yapıldı.

Buna göre, 5 TL’den satışı yapılan 210 gramlık ekmeğe yüzde 40 zam yapılarak 7 TL’den satılmaya başlandı.

Zamma gerekçe olarak ise artan enerji maliyetleri gösterilerek, zammın zorunlu olduğu belirtildi.