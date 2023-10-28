Afyonkarahisar'da fener alayı düzenlendi

Afyonkarahisar'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Kurtuluş Caddesi'ndeki eski Arkeoloji Müzesi önünden başlayan alayda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, kurum amirleri, vatandaşlar ile öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

- Cumhuriyet coşkusu yaşandı

Fener alayına ailesiyle katılan Olcay Durmaz, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da son yılların en coşkulu etkinliklerinden birinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Önceki yıllarda da çok sayıda fener alayına katıldığını belirten Durmaz, "Bu kadar kalabalık ve coşkulu olacağını tahmin etmiyorduk. Gönül ister ki çok daha coşkulu olsun. Yarınki kutlamalarda yine ailece buradayız. Türkiye'miz nice yüz yıllara ulaşsın diyoruz." ifadesini kullandı.

Nur Sultan Gencer, Cumhuriyet'in 100. yılındaki coşkuya kızıyla ortak olmak için etkinliğe katıldıklarını dile getirdi.

Alaya katılan Kazakistanlı üniversite öğrencisi Sagat Esengeldi de Kazakistan ile Türkiye'nin kardeş milletler olduğunu belirterek, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Etkinlik, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle sona erdi.