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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.04.2025 16:46
  • Giriş: 19.04.2025 16:46
  • Güncelleme: 19.04.2025 16:46
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.D. (69) idaresindeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde, D.C'nin (32) kullandığı 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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