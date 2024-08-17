Afyonkarahisar'da hafif ticari araç tıra çarptı, 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
R.İ. (44) idaresindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 13. kilometresinde, K.Ö'nün (67) kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki N.İ. (68), Ü.İ. (40), N.N.İ. (14), E.N.İ. (10) ve E.G.İ. (6) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.