Afyonkarahisar'da hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyon'da kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü arama sonucunda yakalandı.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'yı Çay ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.