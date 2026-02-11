Giriş / Abone Ol
Afyonkarahisar'da hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Afyon'da kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü arama sonucunda yakalandı.

  • 11.02.2026 19:50
  • Giriş: 11.02.2026 19:50
  • Güncelleme: 11.02.2026 19:52
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'yı Çay ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

