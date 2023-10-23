Afyonkarahisar'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, kazada otomobillerden birisi takla atıp ters dönerek durabildi.

Kaza, Emirdağ Bolvadin Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., yönetimindeki 07 AFP 128 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek, N.U, kontrolündeki 26 RH 473 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu 07 AFP 128 plakalı otomobil takla atıp ters dönerek durabildi.

Kazada 26 RH 473 plakalı otomobil sürücüsü N.U., ve ters dönen araçta yolcu olarak bulunan C.U., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.