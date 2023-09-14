Afyonkarahisar'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin önünde seyreden araca arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G., idaresindeki 03 AAE 078 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepte ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil ardından önünde seyreden E.K.’nın kullandığı 42 ABD 014 plakalı araca çarptı.

Kazada M.G., S.E. ve Ş.B., isimli şahıslar yaralandı.

Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.