Afyonkarahisar'da iki kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.G. (27) idaresindeki kamyonet, Tınaztepe beldesi yakınlarında, B.U'nun (35) kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyonetlerdeki M.A, Y.S. ile İ.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.