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Afyonkarahisar'da iki kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.12.2024 11:30
  • Giriş: 27.12.2024 11:30
  • Güncelleme: 27.12.2024 11:30
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.G. (27) idaresindeki kamyonet, Tınaztepe beldesi yakınlarında, B.U'nun (35) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonetlerdeki M.A, Y.S. ile İ.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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