Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Çiğiltepe köyünde Ahmet Türker'e ait iki katlı ahşap evde, sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevleri fark eden Türker ailesi, evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Hasar meydana gelen evin sahibi Türker, gazetecilere, yangının eşi ve 4 çocuğuyla uyudukları sırada çıktığını belirterek, müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Muhtar Hüseyin Gülcan ise ailenin zor günler geçirmemesi için yardım edilmesi gerektiğini söyledi.