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Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 14:56
  • Giriş: 25.08.2023 14:56
  • Güncelleme: 25.08.2023 14:56
Kaynak: AA
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Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Abdurrahman Çetin (64) idaresindeki motosiklet, Çevreyolu Harlak Kavşağı'nda İ.K'nin (29) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çetin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İ.K. ise ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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