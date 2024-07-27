Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
K.A. (35) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Taşoluk kavşağında A.Ö'nün (64) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan A.A, (36), R.T, (25), O.Ö, (12), A.Ö. (10) ile G.A. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.