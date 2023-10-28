Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Ö.B. (57) idaresindeki 45 S 4436 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kemerkaya köyü yakınlarında T.Y'nin (39) kullandığı 42 CCG 14 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ş.B. (62) E.Y. (42) Ö.H.Y. (8) ile İ.T.Y. (6) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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