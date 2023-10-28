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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 28.10.2023 22:36
  • Giriş: 28.10.2023 22:36
  • Güncelleme: 28.10.2023 22:37
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ö.B. (57) idaresindeki 45 S 4436 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kemerkaya köyü yakınlarında T.Y'nin (39) kullandığı 42 CCG 14 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ş.B. (62) E.Y. (42) Ö.H.Y. (8) ile İ.T.Y. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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