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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 23:09
  • Giriş: 05.11.2023 23:09
  • Güncelleme: 05.11.2023 23:09
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

M.K. (36) idaresindeki 42 AKM 240 plakalı otomobil, Karakuyu köyü yakınlarında Y.N.Y'nin kullandığı (74) 32 PA 998 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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