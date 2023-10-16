Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Ajans Haberleri 16.10.2023 10:27 Giriş: 16.10.2023 10:27

Güncelleme: 16.10.2023 10:28 Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. U.K. idaresindeki 32 HF 247 plakalı otomobil, Turgut Özal Caddesi'nde A.B. yönetimindeki 64 KF 904 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile M.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan U.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.