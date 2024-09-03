Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
N.Ö (47) idaresindeki 03 SK 383 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydın köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 9 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.