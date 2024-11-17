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Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.11.2024 23:20
  • Giriş: 17.11.2024 23:20
  • Güncelleme: 17.11.2024 23:20
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

M.T, (44) idaresindeki 50 BA 517 plakalı otomobil, güney beldesi yakınlarında istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki G.T, (42) B.T, (12), E.T. (10) ile M.M.T. (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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