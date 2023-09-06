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Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 13:29
  • Giriş: 06.09.2023 13:29
  • Güncelleme: 06.09.2023 13:30
Kaynak: AA
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Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ve İhsaniye ilçelerinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat'ın Mallıca köyü ile İhsaniye'nin Basırlar köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bölgelerde yaptığı baskında, 3 dedektör, kazı malzemeleri ile 6 Arapça yazılı kitap ve bir kılıç ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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