Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ve İhsaniye ilçelerinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat'ın Mallıca köyü ile İhsaniye'nin Basırlar köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bölgelerde yaptığı baskında, 3 dedektör, kazı malzemeleri ile 6 Arapça yazılı kitap ve bir kılıç ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.