Afyonkarahisar'da kaçak sigara bulunan kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da kamyonette 160 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uluköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dinar ilçesi Akçaköy yol ayrımındaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 16 kolide 8 bin şeffaf poşete doldurulmuş bandrolsüz 160 bin sigara bulundu.

Sürücü A.O.K. gözaltına alındı.