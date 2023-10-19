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Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.10.2023 12:23
  • Giriş: 19.10.2023 12:23
  • Güncelleme: 19.10.2023 12:23
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.E, (52) idaresindeki 48 TK 248 plakalı otomobil, Susuz köyü yakınlarında Ö.D'nin (34) kullandığı 03 UE 207 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü M.E. ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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