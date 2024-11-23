Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

Kent merkezi ile Sandıklı, Şuhut, Çay, Sultandağı, Dazkırı, Evciler, Başmakçı, Hocalar, Sinanpaşa ve Bolvadin ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yerleşim yerlerindeki araçların üzeri ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekiplerinin olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde kar yağışının gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtilerek,"Kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.