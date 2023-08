Afyonkarahisar'da kavşakta yaşanan kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çarptığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.Ç., idaresindeki 35 NPK 10 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç ardından kırmızı ışıkta bekleyen M.G., yönetimindeki 26 AE 314 plakalı araca çarptı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile H.E., B.E., E.E. (3) ve E.E. (13) yaralandı.

Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.