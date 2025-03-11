Afyonkarahisar'da kaya kartalı, akbaba ve kuzgun fotokapanla görüntülendi
Kaynak: AA
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda, kaya kartalı, akbaba ve kuzgunun görüntüsü fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan fotokapan görüntülerinde, Akdağ Mili Parkı'nda kaya kartalının, akbabanın ve kuzgunun beslenmesi yer aldı.
Görüntülerdeki kartalın büyüklüğü dikkati çekiyor.
Paylaşımda, DKMP 5. Bölge Müdürlüğünün yaban hayatını koruduğu ve izlediği belirtildi.