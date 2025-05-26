Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da bir minibüs, Organize Sanayi Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle kamyonetle çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki minibüs, Organize Sanayi Kavşağı'nda E.Ç. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.