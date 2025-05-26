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Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da bir minibüs, Organize Sanayi Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle kamyonetle çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Güncel
  • 26.05.2025 12:35
  • Giriş: 26.05.2025 12:35
  • Güncelleme: 26.05.2025 12:39
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki minibüs, Organize Sanayi Kavşağı'nda E.Ç. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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