Ajans Haberleri
  • 06.10.2025 12:25
  • Giriş: 06.10.2025 12:25
  • Güncelleme: 06.10.2025 12:25
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

H.S. (20) idaresindeki 03 AEV 272 plakalı motosiklet, merkez Susuz beldesinde İ.B. (25) yönetimindeki 03 DR 582 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü H.S. hayatını kaybetti, İ.B, R.B. (19) ve S.B. (16) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

