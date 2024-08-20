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Afyonkarahisar'da motosikletin traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 11:28
  • Giriş: 20.08.2024 11:28
  • Güncelleme: 20.08.2024 11:28
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da motosikletin traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde motosikletin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

K.D. (29) idaresindeki 06 DSZ 112 plakalı motosiklet, Gökçek köyünde aynı istikamette seyir halinde olan Ş.Ö'nün (55) kullandığı 58 EE 631 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü K.D. ile motosikletteki N.M'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

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